Operações contra membros de facções prendem 18 pessoas em oito cidades do Ceará

De acordo informações da polícia, líderes dos grupos investigados contavam com auxílio de parceiros criminosos que atuavam como gerentes das “bocas” de tráfico e como “laranjas” para a movimentação do dinheiro.

Além disso, segundo informações do Ministério Público do Ceará, também eram realizadas outras ações, como homicídios, ameaças e assaltos.

A operação foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (COIN), do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO), da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (COINT) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).