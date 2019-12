Oportunidade de emprego: quase 600 vagas estão abertas nos municípios cearenses

Os trabalhadores cearenses que estão fora do mercado de trabalho ainda podem garantir um lugar no mercado neste ano. As unidades do Sine/IDT em todo Estado abriram 595 vagas em diversos setores e ocupações. Somente na capital, são 185 oportunidades, com destaque para o setor de serviços, em ocupações como auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, técnico de enfermagem e enfermeiro.

Para os profissionais com deficiência, são 51 vagas de emprego. De acordo com o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Gilvan Mendes, mesmo estando próximo do Natal, ainda estão disponíveis cerca de 600 vagas, tanto para ocupações temporárias como permanentes.

Para garantir a vaga de emprego, o trabalhador precisa estar atento à necessidade do mercado e ao seu perfil profissional. Os interessados em participar das seleções, precisam ir a uma das Unidades do Sine com sua documentação, como Carteira de Trabalho, Identidade, CPF e Currículo, para realizar o cadastro e verificar se há vaga para o seu perfil profissional.