“Oportunidade para quem está endividado” afirma Carlos Alberto Alencar sobre operações de crédito rural

Mais de 334 mil operações de crédito rural com o Banco do Nordeste já foram regularizadas e os agricultores aproveitaram descontos de até 95% sobre o saldo devedor. O benefício é garantido pela Lei 13.340/2016 e está vigente até 31 de dezembro de 2019. O montante renegociado supera R$ 11,8 bilhões.

Carlos Alberto Alencar comentou sobre o assunto em sua participação, nesta sexta-feira (20), no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais do Cearaagora).

Do total de operações regularizadas, 185 mil foram liquidadas e a maioria, mais de 308 mil, havia sido contratadas por miniprodutores rurais, incluindo os atendidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os débitos renegociados com o BNB podem ser estendidos até 2030, com pagamento das parcelas a partir de 2021.

O jornalista informa que no Ceará já foram regularizadas 57,4 mil operações, que somam R$ 1,5 bilhão. Mais de 26,5 mil delas foram liquidadas e 52,6 mil atenderam o público de miniprodutores rurais e beneficiários do Pronaf.

Para Carlos Alberto o instrumento, que beneficia produtores com dívidas contratadas até 2011, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), “é uma grande oportunidade para quem está endividado”.

