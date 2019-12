Organização Mundial de Saúde alerta para aumento no número de pessoas com miopia

Segundo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de pessoas com miopia aumentará de 1,95 bilhões em 2010 para 3,36 bilhões em 2030. Entre os principais fatores que contribuem para o problema, estão na redução do tempo passado ao ar livre e o uso de telas como o celular e tablets.

O uso exagerado de telas por ocasionar problemas no foco da visão. Além disso, os aparelhos contribuem para que as pessoas permaneçam em ambientes fechados, evitando a exposição solar. Para o diretor do grupo Aliança de Ouro, Erivan Ferreira, é importante ter cuidado com a visão das crianças desde já, pois é nessa idade que a doença começa a dar os primeiros sinais.

As nossas crianças vivem em ambientes mais fechado e não brincam muito em lugares abertos. Os olhos estão voltados cada vez mais para as telas e isso é um perigo para saúde da visão. Crianças com idade escolar e com deficiência na visão podem enfrentar baixo desempenho nos estudos, por isso é importante os pais ficarem alertas com esses dados. Devido as pesquisas e estudos a indústria ótica está trazendo cada dia mais tecnologia para minimizar e até mesmo evitar grandes danos. Um exemplo são as lentes com tratamento Blue UV que protegem a visão, afirma.

Entre os principais cuidados, estão o de limitar o uso de smartphones, tablets e televisores, estimular brincadeiras ao ar livre, ensinar as crianças a não usar os aparelhos eletrônicos antes de dormir, além de evitar o uso prolongado de aparelhos como televisão.