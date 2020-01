Organização Mundial de Saúde declara emergência internacional devido ao novo coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta quinta-feira (30), emergência internacional de saúde pública devido ao novo coronavírus, mas ressalvou que não há motivos para limitar viagens e comércio com a China, onde a nova doença surgiu. Isso significa que esforços internacionais vão ser mobilizados para combater a epidemia.

Até o momento, foram confirmadas 170 mortes na China. Em relatório, a instituição informa ainda 7.818 infectados em 19 países, sendo a ampla maioria (7.736) na China. Na semana passada, a OMS considerava apenas “alta” o risco de uma epidemia mundial.

O Ceará segue com uma suspeita de paciente hospitalizado com a suspeita do novo coronavírus. Em todo o Brasil, são nove casos suspeitos, mas sem nenhuma confirmação da doença, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Saúde.

o paciente com a suspeita da doença no estado esteve na China por 90 dias a trabalho e retornou ao Brasil há 13 dias. Ele está hospitalizado em isolamento respiratório para evitar a transmissão. Ainda conforme a secretaria, o quadro clínico dele é estável.