Órgãos públicos discutem formalização de feirantes e lojistas de comércios populares

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) realizaram uma audiência pública para discutir a formalização dos feirantes e lojistas de comércios populares de Fortaleza. O encontro teve o objetivo de sensibilizar proprietários e administradores de galpões e shoppings comerciais para o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias por parte dos locatários.

A audiência ocorreu nessa terça-feira (3), na sede da Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPCE. Cerca de 30 proprietários e administradores de galpões e shoppings da rua José Avelino e adjacências participaram do encontro.

Ao fim do encontro, a secretária da Fazenda solicitou que seja encaminhada para a Sefaz e para o MPCE a relação de todos os locatários dos estabelecimentos, com nome, CPF e CNPJ. Ela também sugeriu que novas reuniões sejam marcadas com representantes do grupo de empresários para dar continuidade às tratativas em torno do tema.