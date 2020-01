Meio ambiente: orla da Praia de Amontada apresenta resquícios de petróleo cru

Após uma semana do reaparecimento das manchas de óleo nas praias de Caetano de Cima, no município de Amontada, no Ceará, resquícios do petróleo cru ainda são vistos na orla local. Para tentar reverter a situação e cuidar do meio ambiente, a comunidade realiza ações de limpeza.

De acordo com os moradores, ainda são vistos partículas espalhadas por uma grande área na faixa de areia e as manchas surgem com o movimento das marés. Cerca de 300 quilos de óleo foram retirados, em um trabalho conjunto entre a Marinha e uma equipe de voluntários.

Em nota, a Marinha do Brasil – por intermédio da Capitania dos Portos – disse que envia, diariamente, equipes para realizar monitoramento e limpeza das praias atingidas por resíduos de óleo nos municípios de Amontada, Itapipoca e Itarema, no Estado. Segundo o órgão, as atividades serão realizadas até que as localidades estejam livres dessa poluição.