Oscar 2020: Filme do diretor cearense Karim Aïnouz representará o Brasil

O filme do diretor cearense Karim Aïnouz, “A Vida Invisível”, foi definido para representar o Brasil no Oscar 2020. A escolha foi feita na manhã desta terça-feira (27) pela Academia Brasileira de Cinema em coletiva. A produção superou outros 11 longas na disputa, entre eles “Bacurau“, de Kleber Mendonça Filho.

O filme estrelado por Fernanda Montenegro estreia no Brasil dia 31 de outubro e concorre a vaga de Melhor filme em língua estrangeira. Vale ressaltar que a indicação pela comissão especial não garante que o filme chegue à próxima cerimônia do Oscar, marcada para 9 de fevereiro do ano que vem.