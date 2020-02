Osmar, Evandro e Silvana pedem ponderação e condenam viéis político na reivindicação dos policiais

O deputado estadual Osmar Baquit (PDT) defendeu, nesta quinta-feira (6), em pronunciamento na Assembleia Legislativa, que as lideranças do movimento dos policiais sentem à mesa com o Governo do Estado para discutir melhorias salariais para a corporação. Baquit disse que, nos últimos seis anos, o Governo Estadual instituiu políticas de infraestrutura da segurança, com mais concurso, mais contratação de policiais e promoções na PM e Corpo de Bombeiros.

Interrompido pelos gritos dos policiais e familiares que lotaram galerias do Plenário da Assembleia Legislativa, Osmar Baquit alertou para o bom senso e pediu empenho dos dirigentes das entidades que congregam os militares para conversar com o líder do Governo Júlio César Costa Lima.

O diálogo, segundo o parlamentar, é o melhor caminho para solução dos conflitos e, nesse aspecto, o governador Camilo Santana sempre se dispôs a conversar. Os gritos dos policiais presentes às galerias ecoavam, pelas redes sociais, para os manifestantes que estavam na área externa do Legislativo Estadual.

Baquit afirmou, ainda, que o Governo do Estado enfrenta limites para reajustar os salários com percentuais mais elevados que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite. Osmar Baquit (PDT) disse não ter medo de dizer a verdade, definiu que toda a reivindicação é justa, mas afirmou que é legítimo se reconhecer o esforço do governo do estado com investimentos na área de pessoal e infraestrutura na segurança pública.

‘’Não vai ser no grito, na vaia, no aplauso, que isso vai ser resolvido. Vai ser no diálogo’’, frisou Osmar Baquit, que, ao ser aparteado pelo deputado Evandro Leitão (PDT), teve o discurso do diálogo reforçado. Evandro disse que o Governo do Estado sempre se manteve aberto à negociação. ‘’Não será agora que, por através da Assembleia, iremos ficar à margem desse processo. Temos que fazer um debate sem manipulação e sem viéis político’’, acrescentou Leitão.

