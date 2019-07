Ouvidoria da SAP é premiada no II Concurso de Boas Práticas da CGU

A ouvidoria da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) (antiga Secretaria da Justiça do Ceará) foi premiada no II Concurso de Boas Práticas da Rede de Ouvidorias, da Controladoria-Geral da União (CGU).

Na categoria Estratégias Inovadoras para Engajamento da Sociedade Civil, a ouvidoria ficou em terceiro lugar com o Projeto Ouvidoria Ativa e Participativa.

Tendo como público principal os familiares de internos do sistema prisional, a ação inovadora da ouvidoria consistiu em visitar as unidades prisionais conversando com visitantes e conscientizando essas pessoas sobre os direitos que lhes assistem, como explica Débora Rebelo, ouvidora da SAP.

A ouvidora Débora Rebeleo destaca os resultados da ação inovadora no atendimento aos familiares dos detentos.

Débora Rebelo ressalta ainda que a Ouvidoria da SAP atende pelo número 155 e que qualquer cidadão pode procurar o órgão no Ceará.