Ouvidoria Itinerante atende cidadãos nos terminais de Messejana e do Papicu nesta quarta

Os terminais de ônibus de Messejana e do Papicu receberão nova visita da Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A ação acontece nesta quarta-feira (13), a partir das 8h, começando no terminal da Messejana e, em seguida, indo para o do Papicu, com entrega de material informativo e atendimento à população.

Está prevista a participação da procuradora de Justiça e ouvidora-geral, Vera Maria Fernandes Ferraz, da procuradora de Justiça e vice-ouvidora-geral, Loraine Jacob, dos promotores de Justiça e assessores jurídicos da Ouvidoria Ana Cláudia de Morais e Luciano Tonet, além da servidora Andrea Barroso e do estagiário Samuel Cruz.

De acordo com a ouvidora-geral, Vera Ferraz, o objetivo do projeto é orientar o público usuário dos terminais sobre a atribuição do Ministério Público, por meio da distribuição de panfletos e cartilhas. Também é feito atendimento aos usuários do transporte público para explicar como a Ouvidoria do MPCE funciona e receber reclamações e sugestões. Segundo a ouvidora-geral, os principais temas nos atendimentos são referentes à saúde pública e à acessibilidade nos terminais de ônibus.

A procuradora de Justiça Vera Ferraz ressalta, ainda, que essas visitas incentivam que mais pessoas procurem os canais da Ouvidoria, sendo registrado um aumento no volume de reclamações e sugestões recebidas por meio do site ou dos telefones. Os cidadãos podem realizar denúncias, reclamações e elogios através do site do MPCE, dos telefones (85) 3253-1553 e (85) 3452-1562 ou do e-mail ouvidoria@mpce.mp.br.

Já foram revisitados os terminais do Siqueira, do Conjunto Ceará, da Lagoa e da Parangaba e, até o final do ano, a van do projeto deve passar por todos os terminais rodoviários de Fortaleza. O projeto foi aos sete terminais de ônibus da Capital entre novembro de 2018 e julho deste ano, sendo distribuídos em torno de 500 panfletos e 500 cartilhas por local. Também foram realizados cerca de 25 atendimentos à população por visita, não incluindo nesse quantitativo as orientações dadas nos momentos da entrega do material informativo.

SERVIÇO

Ouvidoria Itinerante do MPCE

Quando? 13 de novembro de 2019 (quarta-feira), a partir das 8h

Onde? Terminais de ônibus do bairro Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Messejana, Fortaleza, Ceará) e do bairro Papicu (Rua Pereira de Miranda, nº 187 – Papicu, Fortaleza, Ceará).

*(Com informações do MPCE)