Pacujá, Meruoca e Sobral são as próximas estações musicais do Sesc Sonoridades

O som da música brasileira promete agitar nesse mês de setembro a região Norte com o projeto Sesc Sonoridades, que acontece em Pacujá, Meruoca e Sobral, respectivamente. A programação é gratuita e conta com a diversidade de sons das bandas Outras Frequências, Edley, Mário Paiva e Os Trancendentais.

Os maiores sucessos do Pop Rock brasileiro dos anos 1980, 1990 e 2000 estão no repertório da banda Outras Frequências, que se apresenta no dia 19 de setembro, às 20h, em Pacujá, e no dia 20, às 20h, na cidade de Meruoca. Composta por Anderson Aragão (Voz e Guitarra), Maria Clara Aragão (Guitarra), Abel Filho (Baixo) e Isac Linhares (Bateria), o grupo toca versões de Charlie Brown Jr, Titãs, CPM 22, Skank, Jota Quest, mas também mostra composições próprias, como a música “Lembro do Dia”, que está no álbum Progressão e teve o videoclipe lançado em 2017.

No Largo da Cidade, a Edley, que é da cidade de Ubajara traz o trabalho “Big Bang”, que vem da teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo, fazendo jus a ideia atual da banda, de expansão de território e primeiros passos na cena fonográfica brasileira. O show oferece um clima versátil com momentos soft e explosivos, pondo no caldeirão líricas ácidas, sociais, políticas e sentimentais, somadas a uma performance psicodélica, comovente e entusiasmante.

Na sequência, Mário Paiva e Os Transcedentais trata-se de um projeto que gira em torno da veia de transcendência como sinônimo de ruptura. Em suas canções, que ora apostam numa pegada existencialista, ora se voltam à crítica ao status quo vigente, o grupo procura abordar os anseios e sentimentos de um mundo que está em constante processo de transformação. Os músicos se apresentam no dia 26 de setembro, no Largo das Dores, a partir das 20h.

Mário foi vencedor do Festival de Inverno da Serra da Meruoca de 2018 promovido pela Prefeitura Municipal de Meruoca. Parte da premiação seria realizar apresentação do artista dentro do projeto Sesc Sonoridades.

Serviço

Sesc Sonoridades

Pacujá

Banda outras frequências

Dia 19/09

Local: Praça da Capela de São Vicente

Hora: 20h30

Meruoca

Banda Outras Frequências

Dia 20/09

Local: Praça de Eventos

Hora: 20h30

Sobral

Banda Edley / Mário Paiva e Os Trancendentais

Dia 26/09 – Largo das Dores

Hora: 20h