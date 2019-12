Pagamento do 13º do Bolsa Família dá injeção financeira em Tauá e movimenta o comércio da região

A economia de Tauá está aquecida neste fim de ano! A chegada do 13º do bolsa Família nas mãos dos beneficiários do programa movimenta o comércio varejista do município.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, informou na manhã desta quarta-feria (11), que o pagamento do 13º do Bolsa Família, injeta cerca de 1 milhão e 60 mil no município, que juntamente dos salários do mês de dezembro, somam um total de 2 milhões e 160 mil reais no comércio tauaense.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: