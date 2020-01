Pagamento do Garantia Safra tem prazo prorrogado

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) conseguiu prorrogar até a próxima sexta-feira (10) o prazo de pagamento dos boletos do Programa Garantia Safra 2019/2020.

Agora os beneficiários do programa deverão procurar as casas lotéricas dos municípios municípios cearenses e efetuar o pagamento uma vez que o prazo final, estimado em 31 de dezembro, foi ampliado em dez dias após tratativas do executivo estadual com o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O valor de R$ 17,00 garante a adesão do agricultor ao programa, que pagará um seguro de R$ 850,00, divididos em 5 parcelas de R$ 170,00, em casos de perda de safra acima de 50%, além de outros critérios de avaliação.

Quem deixar de efetuar o pagamento do boleto não será beneficiado com o pagamento do Garantia Safra.