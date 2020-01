Pagamento do IPVA 2020 já pode ser feito no Ceará

Os motoristas cearenses que possuem emplacamento de origem no Ceará já podem realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado do Ceará, serão taxados com alíquotas entre 1% e 3,5% do valor venal do bem móvel.

Neste ano, a alíquota base para o IPVA foi revisada com redução de 4,29%. Se os motoristas realizarem o pagamento do imposto em cota única com vencimento no dia 31 de janeiro, terão direito a desconto de 5%. Passado esse prazo, é possível realizar o pagamento de forma parcelada, sem desconto, em até cinco vezes, com vencimentos nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho.

Para realizar o pagamento do IPVA, assim como em anos anteriores, os proprietários precisam imprimir seus boletos no site oficial da Sefaz na internet. A quitação pode ser realizada nas agências bancárias do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, Itaú, casas lotéricas e a rede Pague Menos.

Acesse o link para baixar sua fatura aqui:

http://www2.sefaz.ce.gov.br/ipva/#/impostos/emitir-dae