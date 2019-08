Pagamento do PIS: Caixa libera os recursos a cotistas com menos de 59 anos nesta segunda

A partir desta segunda-feira (02), a Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar as cotas do PIS a trabalhadores com 59 anos ou menos, que não são clientes do banco. De acordo com a instituição financeira, o pagamento foi iniciado com o depósito do crédito em conta para os poupadores e correntistas no dia 19 de agosto. Já no último dia 26, foi liberado o pagamento para os cotistas com mais de 60 anos.

O saque das cotas foi autorizado pela Medida Provisória que também criou novas condições de retirada para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Só podem realizar o saque, quem ingressou no mercado de trabalho (iniciativa privada) entre 1971 a 1988. Durante o governo Michel Temer, esses recursos chegaram a ser liberados aos trabalhadores, mas o prazo de saque foi por tempo determinado. Agora, a possibilidade de retirada foi reaberta, sem prazo de encerramento.

Saque

Os saques de até R$ 3 mil podem ser feitos com o Cartão do Cidadão e a senha cadastrada nos terminais de autoatendimento, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação com foto. Os cotistas que receberão valores acima de R$ 3 mil devem efetuar o saque nas agências. O herdeiro de um cotista falecido pode sacar os recursos, comparecendo a qualquer agência da Caixa com documento com foto e outro que comprove sua condição de sucessor e representante legal.

Para consultar o direito ao benefício

Para saber se tem cotas a receber, basta acessar www.caixa.gov.br/ cotaspis. O trabalhador ainda pode baixar o aplicativo Caixa Trabalhador, disponível nas plataformas Android e IOS. O app é gratuito, e as informações estão disponíveis ao clicar no link “Informações Cotas do PIS”. O trabalhador deve informar o CPF ou o NIS (número do PIS) e a data de nascimento. Para verificar o valor também deve ser informada a senha de internet cadastrada. Outras opções de consulta são os terminais de autoatendimento, por meio do Cartão do Cidadão.

Cotas x Abono salarial

As cotas são recursos que foram depositados pelos empregadores para trabalhadores que ingressaram no mercado entre 1971 a 1988. De lá para cá, não houve mais depósitos. Essas cotas passaram a receber apenas rendimentos anuais. Já o abono salarial anual tem outra natureza. Para ter direito a ele, além de receber até dois salários mínimos no ano-base de referência e de ter tido, pelo menos, 30 dias de registro formal, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos e ter os dados atualizados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor a receber de abono é proporcional ao número de meses trabalhados no exercício de referência este ano está sendo pago ao abono referente ao ano-base de 2018). Então quem trabalhou durante um mês recebe 1/12 do salário mínimo, aproximadamente R$ 84, quem trabalhou dois meses ganha 2/12, e assim por diante. Só tem o valor integral (R$ 998) quem trabalhou durante todo o ano-base.