Pagamentos com cartão aumentaram 17% no primeiro trimestre

As compras feitas com cartões de crédito, de débito e pré-pagos cresceram 17% no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, o crescimento no período veio em linha com o resultado projetado pela entidade para o ano de 2019, entre 15% e 17%,.

É uma indústria que está crescendo em um ritmo de 17%, e não há nenhum sinal de inadimplência ou morosidade que possa frear o crescimento da indústria, disse o diretor-presidente da Abecs, Pedro Coutinho, ao apresentar, nesta quarta-feira (26), o balanço do mercado de cartões de janeiro a março.

“A gente ainda prevê oportunidades de aumentar o ritmo da indústria, seja reduzindo o uso de dinheiro, cheque ou boleto, e tem oportunidades de aumentar o crédito e ajudar o estabelecimento a vender mais, além de uma agenda regulatória muito forte. E a Abecs está focada nisso”, acrescentou o presidente da entidade, Pedro Coutinho, hoje (26) durante apresentação do balanço do 1º trimestre de 2019 do mercado de cartões.

Ao todo, os brasileiros movimentaram R$ 416 bilhões com cartões no trimestre, sendo R$ 260 bilhões (+17,8%) com cartões de crédito, R$ 152,5 bilhões (+15,1%) com cartões de débito e R$ 3,5 bilhões (+58,8%) com cartões pré-pagos. O volume transacionado com cartões equivale a quase um quarto (24,3%) do PIB (Produto Interno Bruto) nacional do mesmo período. Há 10 anos, no primeiro trimestre de 2009, a participação dos cartões era de 11,4%.

Para efeito de comparação, enquanto cartões cresceram 17% de janeiro a março, o consumo das famílias e o próprio PIB tiveram avanço nominal de 4,9% e 4,2%, respectivamente, no mesmo período. De acordo com a Abecs, isso mostra que os meios eletrônicos de pagamento vêm ganhando cada verz mais importância no dia a dia do brasileiro, nas relações de consumo e na economia do país.

No entanto, o objetivo da Abecs é elevar para 60% a participação dos meios eletrônicos de pagamento das famílias. Atualmente, a participação é de 38,6%. Na Coreia do Sul, é de 70%.

Compras online

Segundo pesquisa da Abecs realizada pelo Datafolha, cresceu também o número de pessoas que usam o cartão de crédito para compras online. Entre 2018 e 2019, subiu de 80% para 86% a fatia de clientes de e-commerce (comércio eletrônico) que usam o cartão de crédito em suas compras.

“Aqui temos um desafio: como é que a gente implementa o débito também nas compras online. A indústria está trabalhando nesse sentido, já tem várias iniciativas e. se a gente incluir o cartão de débito, o ritmo de crescimento do e-commerce vai aumentar”, afirmou Coutinho.

Também cresceu a preferência pelo uso do celular como plataforma de acesso ao comércio eletrônico. No mesmo período, subiu de 58% para 68% o universo de pessoas que usam seu dispositivo móvel para fazer compras pela internet. Em seguida, estão o computador tradicional (35%), o notebook (34%) e o tablet (4%).

O uso dos cartões continua mais concentrado no Sudeste, que detém 60,9% de todo o volume movimentado. Em seguida, estão o Sul (15%), o Nordeste (13%), o Centro-Oeste (7,5%) e o Norte (3,5%). O Sudeste teve também o maior crescimento nacional em relação ao uso do cartão de crédito, com alta de 20%. Já o cartão de débito teve o avanço mais expressivo na Região Norte, com 19%, reflexo do contínuo processo de inclusão financeira no país.

Ainda no primeiro trimestre, as compras internacionais feitas com cartão de crédito por brasileiros somaram R$ 8,4 bilhões, avanço de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já os gastos de estrangeiros no Brasil com cartões cresceram 0,4%, chegando a R$ 4,9 bilhões.

Inadimplência

Em paralelo à popularização e ao crescimento dos meios eletrônicos de pagamento, é cada vez maior a parcela de brasileiros que usam o cartão de crédito de forma consciente. Segundo dados do Banco Central, o índice de inadimplência do cartão chegou a 5,8% em março, um dos menores índices da série histórica, iniciada em março de 2011.

“O assunto cartão de crédito não é hoje um problema para a indústria do ponto de vista da inadimplência. Com o fato de ter uma carteira muito pequena de rotativo, a gente tem uma inadimplência muito menor”, disse o presidente da Abecs.

Conforme da Abecs realizada pelo Datafolha, cerca de 90% dos consumidores pagam o valor integral da sua fatura, sem recorrer a qualquer tipo de financiamento. Apenas 4% usam o rotativo do cartão, que hoje corresponde a 0,8% de todo o volume de crédito financiado à pessoa física no Brasil.