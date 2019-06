Palestra e oficina sensibilizam para combate à violência contra a pessoa idosa nesta terça (18)

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), segue com a programação de sensibilização contra a violência à pessoa idosa. Nesta terça-feira (18), uma palestra será ministrada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Guadalajara. Também acontecerá uma oficina de desenho no Centro Pop.

No último sábado (15), foi realizada na praça Fausto Sales, no Centro da Sede, uma programação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Durante a cerimônia, um abraço simbólico foi dado na praça e vários serviços foram oferecidos à população idosa, como: verificação de pressão arterial, vacinação, exposição sobre o mosquito Aedes aegypti, corte de cabelo, designer de sobrancelhas e esmaltação, além de atendimento do balcão da cidadania com informações sobre o Estatuto do idoso, distribuição de panfletos e cartazes e espaço para registro de denúncias e apresentações culturais.

Até 28 de junho, a programação segue com palestras, roda de conversa, oficinas e a realização do IV Seminário de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, que encerrará “Junho Violeta” no Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia.

PROGRAMAÇÃO

Dia 24 – Palestra Temática, no Cras Grilo

Dia 25 – Palestra/Roda de Conversa, na Escola Helena de Aguiar Dias

Dia 26 – Roda de Conversa, no Creas Matões

Dia 27 – Roda de Conversa/Debate, na Casa dos Conselhos

Dia 27 – Roda de Conversa, no Creas Jurema

Dia 27 – Palestra Temática, no Cras Araturi

Dia 28 – IV Seminário de Conscientização no Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa, no Grêmio

SERVIÇO

PALESTRA TEMÁTICA

DIA: a partir das 8 horas, terça-feira (18)

LOCAL: Cras Guadalajara, rua Acapulco, nº 706

OFICINA DE DESENHOS

DIA: a partir das 8 horas, terça-feira (18)

LOCAL: Centro Pop, rua Barão de Ibiapaba, nº 135, Centro