Palestra sobre prevenção e cuidados com prematuros encerra Novembro Roxo

A prematuridade ocorre em até 37 semanas de gestação. Para chamar a atenção da população sobre como prevenir o parto prematuro e lidar com bebês nascidos precocemente, nesta sexta-feira (29), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realiza palestra com o tema “Assistência ao recém-nascido prematuro: passado, presente e futuro”. Aberto ao público, o evento terá a participação da neonatologista Rosalina Nogueira Ramos. A ação tem início às 8h30min, no auditório Waldir Arcoverde.

O encerramento do Novembro Roxo contará com apresentação das ações da Semana da Prematuridade dos hospitais integrados à Estratégia Qualidade Neonatal (QualiNEO) do Ministério da Saúde. O evento destaca o cuidado multiprofissional integrado e a participação da família como fator fundamental para a recuperação dos recém-nascidos.

Prematuridade

A prematuridade é uma condição na qual o recém-nascido é repleto de individualidades. A imaturidade do seu desenvolvimento se sobressai, na maioria das vezes, e é um dos principais fatores que podem ocasionar o agravamento do seu quadro clínico após o nascimento.

Novembro Roxo

O Novembro Roxo busca dar visibilidade para a prematuridade, além de promover ações de reconhecimento aos profissionais que trabalham no processo de recuperação da saúde dos recém-nascidos. No Brasil, cerca de 345.000 recém-nascidos, de um total de 3 milhões de nascimentos são prematuros.

O bebê prematuro nasce com baixo peso. Entre as consequências mais comuns para a criança, problemas no coração, pulmão, visão e audição. Refluxo gastroesofágico e maior propensão a infecções também podem fazer parte do quadro clínico.

Programação

8h30 – Acolhimento

9h – Mesa de abertura

9h30 – Palestra “Assistência ao recém-nascido prematuro: passado, presente e futuro” com a neonatologista Rosalina Nogueira Ramos

10h – Apresentação das ações dos hospitais integrados à Estratégia QualiNEO

12h – Encerramento

Serviço

Encerramento da Semana da Prematuridade e Novembro Roxo

Data: 29 de novembro (sexta-feira)

Horário: 8h30

Local: Auditório Waldir Arcoverde da Sesa (Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema)

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará