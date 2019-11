Para facilitar o atendimento, agências da Caixa terão horário estendido na segunda-feira

Para facilitar o atendimento aos milhares de cearenses que devem realizar o saque imediato de até R$ 500 do FGTS, a Caixa vai abrir as agências de todo o país, em horário estendido na segunda-feira (02).

Ao todo, 2.302 agências vão abrir às 8h e terão o encerramento do atendimento duas horas depois do horário normal. Já as que abrem às 9h, terão atendimento uma hora antes e uma hora depois. Aquelas que abrem às 10h iniciam o atendimento com duas horas de antecedência. E as que abrem às 11h também iniciam o atendimento duas horas antes do horário normal.

Nesta sexta-feira (29), a Caixa Econômica Federal iniciou mais uma etapa de liberação do saque e 131 mil trabalhadores nascidos em junho e julho sem conta no banco começaram a retirar o dinheiro. No país inteiro, o banco já pagou mais de R$ 20 bilhões para 46 milhões de trabalhadores.

A retirada do dinheiro começou em setembro e vai injetar cerca de R$ 40 bilhões na economia até o fim do ano. Em média, o banco realiza 650 mil pagamentos por dia em todo país.

Originalmente, o saque imediato iria até março, mas o banco antecipou o cronograma, e todos os trabalhadores receberão o dinheiro este ano.