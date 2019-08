Para trabalhar como médico no Brasil, cubanos terão que revalidar diploma

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta sexta-feira (9), que os médicos cubanos que permanecem no país terão que revalidar o diploma para continuar atuando na profissão. Em junho, antes do lançamento do programa Médicos Pelo Brasil para substituir o Mais Médicos, o Ministério da Saúde informou que estava discutindo “alternativas para o exercício profissional” dos médicos de Cuba.