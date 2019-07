Parceria entre TJCE e Secretaria da Proteção Social capacita dez profissionais para melhorar os processos de adoção

Sete assistentes sociais e três psicólogos foram selecionados para criar novas possibilidades e facilitar o processo de adoção de crianças e adolescentes. O curso está sendo realizado por meio de uma parceria do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) com a Secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Após a parte teórica, o treinamento será realizado de forma prática com a integração dos profissionais no Núcleo de Apoio do Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza.

Para a assistente social da SPS, Rita de Cássia Sá, o curso tem sido de grande importância para que os processos de adoção sejam mais rápidos.