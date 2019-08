Parceria firmada: Uece, Secult e Museu Nacional irão criar o Museu de História Natural do Ceará

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), o Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Museu do Ceará, vinculado à Secretaria de Cultura do Ceará (Secult), assinam, nesta sexta-feira (23), às 17h, no Foyer do Theatro José de Alencar, um Protocolo de Intenções que prevê a criação do Museu de História Natural do Ceará-MHN Professor Dias da Rocha.

Durante o evento desta sexta-feira serão apresentados o projeto de criação do Museu de História Natural do Ceará-MHN Professor Dias da Rocha, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) e sediado no campus de Educação Ambiental e Ecologia de Pacoti, ambos da Uece; a marca do MHN; e o projeto da “Exposição Professor Dias da Rocha: um resgate da história natural do Ceará”, que propõe o restauro do acervo, hoje sob a salvaguarda do Museu do Ceará, e a produção de um curta-metragem, documental e ficcional, sobre a história do naturalista Francisco Dias da Rocha.

O reitor da Uece, Jackson Sampaio, ressaltou a importância dessa parceria, iniciada por meio de bolsa da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa (Funcap) concedida à pesquisadora Renata Stopiglia para atuar junto à Universidade Estadual.. “Uece, UFRJ, Secitece, Funcap, Secult e Museu do Ceará se articulam no esforço de criar um Museu de História Natural que permita o desenvolvimento da área no nosso Estado e sirva de apoio a uma descentralização do Museu Nacional”, explica.

A cerimônia contará com a presença do reitor da Uece, Jackson Sampaio, da diretora do CCS, Glaucia Posso, do titular da Secult, Fabiano Piúba, do titular da Secitece, Inácio Arruda, de seis pesquisadores e diretores do Museu Nacional, demais professores e convidados.

*com informações do Governo do Estado do Ceará