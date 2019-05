Parceria leva campanha a ônibus em busca de alunos fora da escola em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), firmou parceria com a empresa Vitória para a divulgação do programa “Busca Ativa Escolar” dentro dos ônibus que circulam na cidade.

A medida visa sensibilizar a população para a importância de emitir alertas sobre crianças e adolescentes que estejam fora das salas de aula para que a SME possa tomar providências e reinseri-los no ambiente escolar.

Os informativos serão fixados nos 191 transportes públicos da empresa, que perfazem 46 rotas, entre linhas urbanas e metropolitanas, tendo um fluxo de cerca de 2,2 milhões de pessoas por mês.

Para a coordenadora de projetos da SME, professora Andréa Herculano:

O “Busca Ativa Escolar” é uma das principais ações do Xodó, projeto criado pela Prefeitura para Caucaia receber o Selo Unicef ano que vem. A certificação concedida somente a gestões municipais que garantem direitos e reduzem desigualdades de crianças e adolescentes.

Para comunicar à SME sobre crianças e adolescentes fora da escola, qualquer cidadão pode entrar em contato pelo telefone (85) 3342.8042.

Membros da Comissão Intersetorial do Selo Unicef na Prefeitura estiveram reunidos nessa quinta-feira (23) na sede da SME (FOTO) para discutir a sistematização dos dados de evasão escolar da rede municipal de ensino de Caucaia.

“O objetivo é reunir esforços das secretarias de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, tendo em vista que essa é uma ação intersetorial, para alavancar os resultados do Busca Ativa e efetivar de forma cada vez mais positiva as políticas públicas de educação”, afirma Ana Cláudia Monte Moura, assistente social que integra a equipe do Selo.