Parque do Cocó recebe ação de incentivo à amamentação neste domingo

Neste domingo (25), a ação Saúde no Parque incentiva o aleitamento materno e os cuidados com a saúde da mãe e da criança. A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covig), promove orientação e serviços à população no Parque do Cocó, das 7h às 11h30. A atividade faz parte da Campanha Agosto Dourado “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação. Hoje e para o futuro!”. A Campanha Mundial de Amamentação destaca neste ano a conscientização dos pais e familiares sobre seu papel no apoio à prática do aleitamento materno.

O Parque do Cocó receberá duas tendas com nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e enfermeiros. A ação contará com um posto de coleta do Banco de Leite Humano do Hospital Geral César Cals (HGCC), da rede pública do Governo do Ceará. Serão atendidas mulheres que desejam doar seu próprio leite para ajudar na recuperação de bebês hospitalizados. Também haverá orientação e tira-dúvidas sobre amamentação.

A equipe multiprofissional do HGCC orientará às puérperas e gestantes sobre o período de lactação, que inclui a desmistificação sobre a amamentação, o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho, a posição correta de amamentar, tirando dúvidas e sensibilizando sobre a importância da doação de leite materno. Na programação, haverá dinâmica em grupo abordando a autoestima materna conduzida por psicólogos.

Durante o aleitamento materno é necessário que a mãe esteja bem. Para isso, ela precisa de um suporte da família para ajudá-la no dia a dia apoiando para que se sinta mais segura. Daí a importância que a família esteja junto dando esse apoio psicológico e participando desse processo de desenvolvimento da criança, explica a pediatra Rejane Santana, coordenada do Banco de Leite Humano do HGCC.

O leite materno oferece anticorpos que protegem os recém-nascidos de infecções, reduzindo a mortalidade infantil e auxiliando no desenvolvimento cognitivo.

Incentivo à amamentação

Os bancos de leite do Ceará, além de receberem doação para recém-nascidos internados nas unidades hospitalares oferecem também informação para as puérperas. O Ceará conta com 31 postos de coleta e bancos de leite humano, além de 16 salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta certificadas pelo Ministério da Saúde. No ano passado, o Estado coletou 7.318 litros de leite humano que beneficiaram 8.354 recém-nascidos internados.

Quatro hospitais da rede pública do Governo do Ceará contam com bancos de leite: Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, e Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral. No ano passado, essas unidades coletaram 3.688 litros de leite humano, cerca de metade do que foi doado no Estado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que as crianças sejam alimentadas, exclusivamente, até os seis meses do leite da mãe por ter os nutrientes necessários para um desenvolvimento mais saudável. A OMS também reforça a importância do leite materno até os dois anos.

Saúde no Parque

Durante toda a manhã haverá também serviços de auriculoterapia, terapia de estimulação de pontos nas orelhas para alívio de dores, enxaqueca e insônia; orientação postural; avaliação de estresse; memória; depressão; ansiedade e distribuição de preservativos. O evento deste domingo no Parque do Cocó terá o apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ceará (Crefito) e do Mercadinho São Luís.