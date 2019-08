Parque do Cocó terá acréscimo de 8 hectares

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, terá sua área ampliada de 1.571 para 1.579 hectares. O acréscimo de 8 hectares no tamanho do parque ocorre dois anos após sua demarcação oficial e se deve à incorporação de uma área de dunas, localizada nas proximidades do Bairro Cidade 2000. Conforme o secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, o decreto que atualizará a nova poligonal do parque será publicado nos próximos dias.

De acordo com informações do secretário, a área, localizada no limite da Avenida das Adenanteiras, no Bairro Cidade 2000, já está sendo cercada. Na próxima quarta-feira (14), na reunião do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) irá comunicar oficialmente aos conselheiros a mudança. O Parque do Cocó foi regulamentado em 2017, cerca de 40 anos após as primeiras reivindicações para as demarcações oficial. Com o decreto, a reserva passou a ser considerado uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc). A regulamentação indica que o espaço deve ser de posse e domínio público.