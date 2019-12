Parque nacional de Jericoacoara entra no Programa Nacional de Desestatização

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que inclui o parque nacional de Jericoacoara, no Ceará, no Programa Nacional de Desestatização (PND) e os qualifica no âmbito do programa de concessões do governo federal (PPI). Outros dois parques estão estão inseridos no programa: dos Lençóis Maranhenses (MA) e do Iguaçu (PR).