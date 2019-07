Parque Potira recebe primeiras obras do Avança Caucaia

As primeiras obras do Programa de Infraestrutura Integrada – Avança Caucaia estão a todo vapor. Duas equipes de trabalho estão atuando nas ruas Guararapes e Jorge Guimarães, no Parque Potira. O canteiro de obras foi instalado e segue com as intervenções em ritmo acelerado.

As vias estão recebendo serviços de escavação e drenagem. Logo em seguida receberão pavimentação asfáltica, requalificação de passeio e sinalização. Após a conclusão dessas duas vias, a Rua Araré receberá os mesmos serviços.

Essas primeiras obras fazem parte do pacote de 11 ruas que contemplam o Potira e o Araturi. Somadas, todas essas intervenções chegam a 16 quilômetros de vias totalmente requalificadas. Somente nesse primeiro lote, o investimento é de mais de R$ 43 milhões, financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

“Essas são as primeiras obras que estão sendo executadas com o recurso CAF, e logo nós vamos atacar a espinha dorsal do programa, que liga a Avenida Dom Almeida Lustosa, na Jurema, passando pela BR 222, até a Barra Nova, no Litoral”, explica o prefeito Naumi Amorim.

Segundo o coordenador do Avança Caucaia, Fábio Mota, “nossa expectativa é que as licitações se encerrem até o próximo mês, e logo mais estaremos partindo para o principal corredor de mobilidade de Caucaia”.

PROGRAMA

O Avança Caucaia tem orçamento de R$ 320 milhões financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Trata-se do maior valor já liberado para uma cidade cearense além de Fortaleza e do maior programa de infraestrutura da história de Caucaia.