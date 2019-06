Parte de edifício desaba e prédio tem risco de cair em Fortaleza

Um prédio residencial teve a estrutura comprometida após a ruptura de algumas colunas de sustentação, neste sábado (1º), no Bairro Maraponga, em Fortaleza. Com o afundamento dos pilotis, como são conhecidos os pilares, o prédio ficou inclinado e teve as paredes rachadas, correndo risco de desabar a qualquer momento. Não houve feridos.