Participação da figura feminina na política é pauta de debates nesta sexta-feira

A participação das mulheres na política entre em debate nesta sexta-feira (22), em uma agenda puxada pelo Partido Social Democrático (PSD) e pelo Partido da Social da Democracia Brasileira (PSDB).

O Encontro do PSD Mulher Nacional vai discutir a presença da voz feminina na política com a presença da ex vice prefeita de São Paulo, Alda Marco Antonio. A discussão vai ter no comando a deputada Érika Amorim, que preside o PSD Mulher no Ceará. O evento vai acontecer na Fábrica de Negócios, em Fortaleza.

Já o PSDB, vai realizar o Fórum Por Mais Mulheres na Política com objetivo de debater o planejamento estratégico do partido para as eleições municipais de 2020. A programação procura despertar novas lideranças femininas, com potencial político para disputar cargos eletivos no próximo ano. O encontro também será nesta sexta-feira (22), das 8h30 às 16h.

A programação é voltada para lideranças políticas locais, estaduais e nacionais e tem omo principal objetivo apresentar os desafios no parlamento municipal, valorizar a participação feminina no contexto político, debater as novas regras eleitorais e novas filiações, além de contribuir para o aumento da participação das mulheres nas eleições.