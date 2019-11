Partidos buscam acordo para votar MP que cria programa Médicos pelo Brasil

Os líderes partidários tentam fechar um acordo de procedimentos para votar a Medida Provisória 890/19, que cria o programa Médicos pelo Brasil.

Uma das propostas, aceita pela oposição, é de votar o projeto de lei de conversão da matéria, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB-RO), com a análise em votação nominal de todos os destaques que propõem ajustes no texto.

Já o líder do PP, deputado Arthur Lira (AL), propôs que a MP ficasse para depois da votação do projeto de lei que regulamenta o Revalida, programa de revalidação de diplomas de médicos obtidos no exterior.

Segundo o deputado Ricardo Barros (PP-PR), nesse programa seria permitida a presença de faculdades privadas com cursos de Medicina que tenham nota de avaliação 4 ou 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Médicos pelo Brasil

O programa Médicos pelo Brasil substitui o Mais Médicos, em vigor desde 2013, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços médicos em locais afastados ou com população de alta vulnerabilidade.

Acompanhe: