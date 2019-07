Passagem sob viaduto na CE-040 deve ser liberada até o início de setembro

A travessia da CE-040, em Eusébio, sob o viaduto do Anel Viário deve ser no inicio de setembro. O termino dessa estrutura representa concluir parte de uma das conexões fundamentais para a obra. As alças e a pista superior serão finalizadas em uma outra etapa das intervenções. Já o elevado na CE-065, em Maranguape, teve os trabalhos retomados em julho, seguindo os serviços das áreas adjacentes. O projeto é executado com acompanhamento da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Outro viaduto que avança na execução é o da CE-060, em Maracanaú, que entra em obras de instalação nesta sexta-feira (2), levando à interdição parcial de um trecho do Anel Viário por aproximadamente 60 dias. A ideia é liberar o quanto antes o fluxo em linha reta no cruzamento rodoviário próximo à Ceasa (Fortaleza-Pacatuba e Caucaia-Eusébio).