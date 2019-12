‘Passe único’ de R$ 3,60 será vendido por motoristas de ônibus em Fortaleza a partir desta segunda

A nova modalidade foi garantida por meio da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e será fiscalizada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE). Atualmente, 81% dos ônibus de Fortaleza funcionam com autoatendimento e cerca de 1,5% dos usuários não têm crédito eletrônico.