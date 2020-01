Pavimentação de Santarém a Orós será inaugurada nesta sexta-feira

A pavimentação asfáltica dos 11,5 km que ligam o distrito de Santarém à sede do município de Orós será inaugurada nesta sexta-feira (3), em evento com a presença do governador Camilo Santana. O trecho, denominado Rodovia Francisca Cândido Lopes, integra a CE-593 e contou com investimento de R$ 7,67 milhões, com verba do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A estrada passou por serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalização e proteção ambiental. A obra visa facilitar o deslocamento da população e ajudar a promover o desenvolvimento das comunidades da região Centro-Sul do Ceará.

Serviço

Inauguração da Rodovia Francisca Cândido Lopes (CE-593/ Orós-Santarém)

Data: 3 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Avenida Fares Lopes (Próximo à Câmara dos Vereadores)