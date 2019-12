PDT inaugura nova sede e formaliza Cid Gomes na presidência estadual

O diretório estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o PDT Fortaleza vão inaugurar uma nova sede nesta quinta-feira (12), às 18h. Na ocasião, o senador Cid Gomes tomará posse como presidente estadual da sigla.

Cid se licenciou do cargo de senador nessa quarta-feira (11) e nesse período ajudará o PDT na organização e nas estratégias para as eleições de 2020. A licença é não remunerada e, como será de quatro meses, o suplente do senador, Prisco Bezerra, já assumiu o cargo em solenidade no plenário do Senado Federal.