Pedidos de Certidão para saque de PIS, PASEP e FGTS devem ser feitos pelo telefone 135

A partir de agora, os cearenses que querem solicitar os pedidos de Certidão para saque de PIS, PASEP e FGTS devem realizar o procedimento exclusivamente pelo telefone 135, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Da mesma forma, os cidadãos também não devem se dirigir às agências para atualizar dados do Imposto de Renda Direto na Fonte (DIRF) e pedir cópia de processo, ambos no caso de titular falecido. Todos esses serviços estão disponíveis apenas pela Central de Atendimento 135.

A ligação pode ser realizada pelo telefone fixo e é de graça. Já pelo celular, a tarifa é equivalente a uma chamada local. O horário de atendimento é de segunda a sábado, de 7h às 22h. Já o atendimento eletrônico é 24 horas.

Ao ligar para o 135, você deve ter em mãos os documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, o número de inscrição na Previdência Social, número do PIS (para empregado com carteira assinada), o NIT (para os contribuintes individuais e domésticos), CNPJ ou CPF do empregador e o número do benefício, se tiver.