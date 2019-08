Peixes são encontrados mortos em canal de polo de lazer; populares reclamam de lixo no local

Centena de peixes sugiram mortos no canal do Polo de Lazer Gustavo Braga, no bairro Damas, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (28). O problema, afirmam os frequentadores, é decorrente da poluição no local.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) que irá enviar técnicos da Célula de Saneamento, Recursos Hídricos e Gestão da Orla ao Canal da Waldery Uchôa para aferir a qualidade da água do recurso hídrico. O laudo apontará a possível causa da morte dos peixes.

No entanto, outros problemas dão angustia a população. O lixo e o estado de conservação estão entre as questões mais faladas pelos moradores. O canal do Polo de Lazer está lotado de lixo e coberto por vegetação. Os populares acreditam que a morte dos peixes seja decorrente da sujeira no ambiente. “É muito lixo, é muito odor”, afirma uma moradora.

Todos as manhãs, a dona de casa Socorro Fontenele caminha pelo Polo de Lazer. A mulher conta que o local foi muito importante para o bairro, principalmente para a socialização dos moradores, mas atualmente a falta de manutenção afasta os populares do local.

“Aqui é para ser um lugar bom, mas tem muita sujeira, o chão está irregular. É lindo, mas falta manutenção”, pontua. “É o ponto mais perto da nossa casa, então a gente se arrisca, mas o polo está em uma situação de abandono, não tem mais estrutura. Acho que deveria ser feita uma reforma para gente ter um local bom para fazer os exercícios”, afirma a auxiliar administrativa Ângela. Ela explica que é o único local do bairro para a prática de exercícios, contudo, carece de reparos.

Ações