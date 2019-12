Pelo menos 11 municípios do Ceará registram chuvas entre quinta e sexta-feira

O Ceará registrou, no intervalo entre as 7h desta quinta (19) e as 7h desta sexta-feira (20), chuvas em, pelo menos, 11 municípios. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os dados são preliminares e serão atualizados ao longo do dia.

Os maiores acumulados informados pela rede de observadores da Funceme até a manhã de hoje foram em Limoeiro do Norte (26 mm), Russas (21,0 mm) e Acaraú (12,3 mm).

Previsão

Para esta sexta, após precipitações leves na faixa entre os litorais do Pecém e Norte, a previsão é de apenas predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões. No sábado (10), a expectativa é que as macrorregiões da Ibiapaba e do Litoral Norte tenham possibilidade de chuva.