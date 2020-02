Pelo menos 80 municípios cearenses registram chuvas entre esta sexta e sábado

Pelo menos 80 municípios do Ceará registram fortes chuvas entre as 7h de sexta-feira (31) e as 7h deste sábado (1º), de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior nível de precipitações foi registrado na cidade de Fortim, no litoral do estado, onde foram registrados 130 milímetros. Os números foram atualizados às 9h20.