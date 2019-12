Pente-fino do INSS: operação já cancelou mais de 10 mil benefícios no Ceará

O pente-fino nos benefícios com indícios de fraude e irregularidades feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizado neste ano já cancelou mais de 10 mil benefícios no Ceará. A economia anual estimada com a ação é de R$ 73 milhões.

Em todo país, 261 mil benefícios foram cortados por irregularidades. Apesar de os cancelamentos ocorrerem nas várias espécies de benefícios, os motivos de pagamento irregular mais comuns são por recebimento indevido de benefício assistencial (BPC) por servidores públicos estaduais e municipais, assim como benefícios pagos a pessoas falecidas e pagamento de benefícios assistenciais a pessoas cuja renda familiar supera o limite legal.

Em 2019, do total dos benefícios cancelados e suspensos pelo pente-fino, 59% eram recebidos irregularmente pelos representantes legais de beneficiário falecido, o chamado pagamento pós-óbito. Em todos os casos, pessoas próximas do falecido continuavam a sacar a aposentadoria de forma irregular.

De acordo com o presidente do INSS, Renato Vieira, o órgão continuará atuando de forma preventiva e eficaz para identificar fraudes e irregularidades nas concessões, ação que faz parte da Estratégia Nacional Anti-fraude Previdenciária.