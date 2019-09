Pente-fino do INSS: segurados serão cobrados a devolver dinheiro de benefício irregular

Os segurados do INSS que recebem benefício por incapacidade, além de precisar estar com a documentação médica em dia para não ficar sem o pagamento devido ao pente-fino, agora têm outra preocupação: o risco de devolver o dinheiro recebido, caso o instituto avalie que auxílios-doenças ou aposentadorias por invalidez não estejam em acordo com as regras.

Sobre esse assunto, acompanhe o editorial do jornalista Luzenor de Oliveira e as informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales.