Pequenas empresas garantem saldo positivo de empregos no Brasil

O saldo positivo na geração de empregos em maio foi puxado principalmente por causa do desempenho das micro e pequenas empresas. O setor foi responsável, no mês passado, pela criação de 38 mil postos formais de trabalho no país. O saldo de empregos gerado pelos pequenos negócios em maio no Ceará foi de 590 empregos com carteira assinada.

Em contrapartida, as médias e grandes corporações registraram saldo negativo, demitindo 7,2 mil trabalhadores de todo país, de acordo com levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o Sebrae.

No total, levando em conta a diferença entre contratações e desligamentos, o mês de maio fechou com saldo positivo de 32,1 mil empregos gerados. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, os pequenos negócios responderam pela criação de 326,6 mil novos empregos.

As micro e pequenas empresas representam, no Brasil, 99,1% do total registrado, segundo o Sebrae. São mais de 12 milhões de negócios, dos quais 8,3 milhões são microempreendedores individuais. O Ceará conta com 418 mil 921 negócios, tanto de micro e pequenas empresas como micro empreendedores individuais.