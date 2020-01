Pequenos produtores cearenses recebem mais de R$ 1 milhão em apoio à produção agrícola

Os agricultores familiares dos municípios de Cariré, Porteiras, Cedro, Ereré, Morada Nova, Banabuiú, Boa Viagem, Potiretama, Horizonte, Reriutaba e Meruoca receberam um total de R$ 967.695,52 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) pela venda de 147.257 Kg de produtos hortigranjeiros em 2019. A ação ocorreu por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que contemplou 14 projetos e envolveu 160 fornecedores e 40 Unidades Recebedoras. O programa conta ainda com R$ 1,2 milhão para investir em mais 15 projetos na modalidade de compra com doação simultânea, que deverão ser executados durante este ano.

Extrativistas do estado também tiveram apoio da Companhia com a subvenção pela venda de pequi, mangaba, umbu, macaúba e amêndoa de babaçu, com a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade. O benefício ocorre quando os produtos atingem valores de mercado inferiores ao preço mínimo vigente. Para o pequi, 112 famílias acessaram a subvenção e receberam bônus R$ 98 mil relativo a 354 mil quilos do fruto comercializado. No caso da mangaba, foram pagos R$ 792 de bônus por 1.750 kg e pelo umbu, R$ 1.009 de subvenção referente a 3.400 kg do fruto. No total, 115 famílias residentes nos municípios de Porteiras e Missão Velha.

O número de beneficiários atendidos no Programa de Vendas em Balcão (ProVB), programa executado pela Conab no Ceará em apoio a pequenos criadores de animais, foi de 3.447 com uma quantidade de 27,2 mil toneladas de milho comercializadas para uso na ração dos plantéis da região, atendendo a 142 municípios. O ProVB viabiliza o acesso dos pequenos produtores rurais aos estoques de produtos agrícolas sob gestão da Conab por meio de vendas diretas, a preços compatíveis com os praticados em pregões públicos ou com os dos mercados atacadistas locais.

Durante o ano de 2019, a Companhia também distribuiu mais de 140 mil quilos de alimentos para famílias em situação de insegurança alimentar. Foram entregues 4.622 cestas em benefício de 488 famílias quilombolas e 1.823 famílias indígenas no estado, todas por meio de parceria com o Ministério da Cidadania. Os municípios atendidos estão relacionados às suas respectivas aldeias distribuídas no Ceará, sendo que uma delas está localizada no município de Piripiri-PI. São eles: Caucaia, Aquiraz, Maracanaú, Itarema, Acaraú.Horizonte, Itapipoca, Salitre, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Crateús, Novo Oriente, Quiterionópoles, Poranga, São Benedito, Aquiraz e Aratuba.