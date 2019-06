Percentual de condenações na Justiça cearense é menor do que a média nacional

Para cada crime doloso contra a vida, um inquérito é instaurado. A espera por Justiça até que o criminoso seja condenado costuma demorar anos e, por vezes, sem o desfecho esperado pela família e amigos da vítima.

Conforme pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, de 2015 a 2018, no Ceará, o índice de condenações nas ações penais de competência do júri do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi 39%.

A porcentagem é menor do que a média nacional divulgada pelo Conselho. No diagnóstico há que, no Brasil, 48% dos casos dos tribunais do júri resultam em condenações. O restante do percentual no Ceará é formado por 18% de absolvições e 43% de extinção de punibilidade.

Outro dado da pesquisa que chama atenção é referente ao tempo médio que uma ação penal tramita desde o seu início até a sentença condenatória. Enquanto a média nacional é quatro anos e quatro meses, o Ceará leva, em média, quatro anos e dez meses. Quando comparado a outros estados do país, a média local é a sétima pior.