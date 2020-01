Período de chuvas: Ceará registra mais de 5 mil raios na primeira semana do ano

As chuvas chegaram no Ceará e com elas, a população precisa ficar atenta aos registros de raios. De acordo com a Enel, empresa que fornece energia para o Estado, desde o dia 1º de janeiro foram registrados 5.601 raios nos municípios cearenses. A maior parte dos casos, cerca de 60% das descargas elétricas ocorreram na quarta-feira.

Crateús foi o município com a maior incidência de raios do mês, com 614. Em seguida aparece Ipueiras, com 393 raios e Independência, registrando 357. A região Norte do Ceará notificou 70% dos fenômenos observados.

Já em 2019, a companhia registrou 74.304 descargas atmosféricas em todo o Ceará. Santa Quitéria foi o município com mais incidências no ano passado, com 3.735 raios. O mês de fevereiro foi o que teve o maior número de incidências, com o registro de cerca de 40% do total do ano.

A recomendação dos especialistas é que durante as tempestades, os cearenses evitem o uso do celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada. Além disso, se possível, o ideal é permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.