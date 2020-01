Permanência de agentes da Força Nacional no Ceará é prorrogada por 180 dias

A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23), e determina que os agentes vão atuar “em apoio à Polícia Federal nas ações de polícia judiciária”, em “caráter episódico e planejado”.

O envio da Força Nacional ao Ceará foi autorizado pelo ministro Sérgio Moro quando facções criminosas realizaram ataques coordenados no estado. Em janeiro do ano passado, criminosos de facções rivais realizaram ataques a prédios públicos e veículos como represália a ações do estado de tornar mais rígido o controle dos presídios. Na época, centenas de agentes da Força Nacional agiram nas ruas de Fortaleza.