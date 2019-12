Pescadores cearenses encontrados no Pará chegam a Fortaleza após oito dias desaparecidos no mar

A tripulação do barco “Isan Maru III” foi encontrada com vida e resgatada na cidade de Bragança, no Pará, na segunda-feira (23). Os ocupantes se perderam no dia 16 de dezembro, depois de deixarem o Porto dos Barcos, em Itarema, no litoral Oeste do Ceará, com o objetivo de realizar a atividade pesqueira. Após o resgate, os pescadores, quatro deles da mesma família, passaram por avaliação médica, conforme informações da Marinha do Brasil.