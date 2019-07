Pesquisa aponta que 33% dos brasileiros acham o atual governo ótimo ou bom

A pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (8) mostra que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem taxa de 33% de ótimo/bom. A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de julho com 2.086 entrevistados com mais de 16 anos, em 130 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Foram registrados os seguintes percentuais: