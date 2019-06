Pesquisa aponta que 57% dos brasileiros considera o consumo da maconha inaceitável

De acordo com uma pesquisa global, realizada pelo Instituto Ipsos, terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo, o consumo da maconha de forma moderada não possui grande aceitação no Brasil. O estudo aponta que Seis em cada dez brasileiros (57%) não acreditam que o uso moderado da maconha seja moralmente aceitável, enquanto 24% dos brasileiros dizem que a atitude é moralmente aceitável.

O levantamento, que avalia a aceitação do consumo de 15 itens, mostra que metade dos brasileiros (47%) acredita que ninguém deveria ter acesso à droga. Para 66% dos entrevistados do Brasil, a maconha é viciante, enquanto 13% acreditam que não é.

Apesar de a maconha não ser vista com bons olhos, pouco mais da metade dos brasileiros, cerca de 56%, enxergam seu valor medicinal. Cinco em cada dez brasileiros (54%) acreditam que o uso da maconha deveria ser legal no país para uso médico. Entretanto, 26% não concordam.