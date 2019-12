Pesquisa: Carlos Matos diz que cenário pré-eleitoral é animador

Pré-candidato do PSDB a prefeito de Fortaleza, Carlos Matos, avalia que a pesquisa do Instituto Paraná, que foi às ruas entre os dias 14 e 17 deste mês de dezembro para ouvir 804 eleitores da capital, expressa um resultado animador. O tucano lidera nas intenções de voto no rol de pré-candidatos que nunca concorreram a nenhum cargo majoritário antes. Todos os demais nomes à frente já foram submetidos à apreciação em outros pleitos na disputa à Prefeitura.

Nos dois cenários pesquisados, Carlos Matos lidera entre os novatos a cargos majoritários – à frente do administrador de empresas, Geraldo Lucian – que já desistiu da disputa eleitoral do ano que vem; do deputado federal Heitor Freire e do secretário Samuel Dias.

“É uma surpresa agradável que nos aumenta a responsabilidade, nos anima a seguir adiante. Nós sabemos que Fortaleza tem sempre um comportamento diferente em cada eleição, em cada votação, e sabemos também que hoje, no contexto político nacional, as pessoas querem nome novo, querem renovação, querem um nome que tenha, ao mesmo tempo, uma experiência de gestão e que possa expressar uma renovação política”, avalia o tucano.

Para Carlos Matos, o momento é seguir passo a passo com a pré-candidatura, “estudando os desafios de Fortaleza, estudando os caminhos para o futuro de Fortaleza e dialogando com a sociedade. Não tem outro caminho melhor e na medida que isso acontece, vamos conquistando aqueles que querem essa renovação”, afirma.